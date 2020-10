PARDAKAAMERA VIDEO | 13-aastane poiss üritas Porschega üle 200 km/h politsei eest põgeneda

Täna öösel veidi enne kella kolme fikseeris Pärnumaal Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel Sindi silla vahetus läheduses liiklusjärelevalvet teinud eravärvides politseipatrull Pärnu poolt Paide suunas liikunud sõiduauto Porsche sõidukiiruseks 130 km/h ning andis sõidukile peatumismärguande. Juht eiras märguannet, lisas kiirust ning hakkas politseinike eest ära sõitma.

Pärnu politseijaoskonna patrullijuht Henry Murumaa sõnul ulatus politseinike eest põgeneva auto kiirus kohati üle 200 km/h. „Autole järele sõitma asunud patrull kaasas ohtliku sõiduki kõrvaldamiseks lisajõude ning Vändra kandis olnud teine politseipatrull seadis auto peatamiseks üles teetõkke. Porsche juhil aga õnnestus tõket vältida, mistõttu tekitas Pärnu patrullidele appi tulnud Paide patrull Türi külje alla vahetult enne Säreveret teele uue tõkke ning kasutas sõiduki sundpeatamiseks ka „siili“,“ selgitas Murumaa.

Vahetult enne üles seatud teetõket pööras autojuht paremale teelt välja maastikule. Pärast mõned sajad meetrid teepervel sõitmist keeras juht tagasi maanteele, kus sõitis sisse tema edasisõitu takistanud politseisõidukile. Kuna Porschel oli vahepeal purunenud rehv, ei õnnestunud selle juhil enam põgenemist jätkata ning politseipatrull sundpeatas auto, keerates sellele ette.

Politseinikud tuvastasid, et autoroolis oli 13-aastane poiss ning temaga koos olid sõidukis veel 12-aastane tüdruk ja 16-aastane noormees. Laste sõnul võtsid nad salaja 13-aastase poisi vanemate auto, sõitsid sellega Paidest Pärnusse McDonaldsisse sööma ning olid parasjagu tagasiteel Paidesse, kui politsei neile peatumiseks märguande andis. „Kui küsisime autot juhtinud poisilt, miks ta politseinike eest ära sõitis, siis ütles poiss, et hakkas kartma võimalikke tagajärgi,“ sõnas Murumaa.

„See on praegu puhas õnn, et meil on kolm tervet last. 20 aastat politseinikutööd teinuna olen näinud, kui traagiliselt võib selline sõit lõppeda. Vestleme nii laste kui ka nende vanematega ja selgitame, millised oleksid võinud olla tagajärjed. Kõikidele lastevanematele ütlen, et vanem peab teadma, kus on tema laps ja mida teeb. Samuti tuleb lastele selgitada lahti erinevaid teemasid, sealhulgas liiklusega seonduvat. Autoga saavad sõita ikkagi täiskasvanud inimesed, kes on omandanud juhtimisõiguse,“ lisas Murumaa.