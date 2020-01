Palmi Rätte sõbranna: mingit pidu päev pärast Raivo surma polnud

Eelmisel istungil rääkis tunnistajana üle kuulatud patrullpolitseinik kohtule, et järgmisel õhtul pärast Raivo „Kõmmari” Rätte surma ehk 19. juuli õhtul sai politsei samal aadressil uue väljakutse. Kutse tegi Palmi, et teda käiakse ähvardamas vägivallaga. „Kohapeal oli Palmi ja hoovis toimus grill-istumine või peo moodi asi. Oli palju täiskasvanuid, lapsed mängisid. Ma ei taha küll hinnanguid anda, aga see tundus imelik,” märkis politseinik.

„See polnud mingi pidu, kindlasti mitte,” rääkis täna kohtus Palmi Rätte sõbranna, kes ise kohal viibis. Tema sõnul oli kohal mõned sõbrad ja sugulased, kes aitasid lapsi hoida ja šokis Palmit toetada. „Oli soe õhtu, istusime terrassil ja rääkisime. Meeleolu oli pigem matusemeeleolu,” rääkis naine. Tema sõnul ei toimunud mingit grillimist, söömist ega joomist, mingist rõõmupeost rääkimata.

Tunnistusi andnud naine lahkus enne, kui Palmi politseile väljakutse tegi. Aga nagu ta hiljem Palmilt kuulis, oli pärast tema lahkumist tulnud üks Raivo sõber, kes ähvardas Palmit, mispeale Palmi pidas paremaks politseile teatada.

Tänasel istungil kuulati ära kaks peretuttavatest tunnistajat, kes rääkisid, mida nemad teadsid Rättede omavahelistest suhetest nii enne kui pärast lahutust.

Kohus muusik Raivo Rätte tapmises süüditatava Karel Šmutovi üle jätkub järgmisel nädalal mitmete ekspertide ülekuulamisega.