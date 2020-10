Paikusel sõideti Porsche vastu puud pooleks ja põlema. Avariipolitseinik: avanenud vaatepilt oli väga kole

Täna öösel kella 1.30 paiku sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Paikuse alevikus Paide maanteel on teadmata põhjusel sõiduauto Porsche teelt välja vastu puud sõitnud, teatas päästeamet.

Sõiduauto oli sõitnud vastu puud ning põlema süttinud. Päästeameti teatel oli sündmuspaigal olnud ka kohalik elanik, kes kustutas enne päästjate saabumist auto põleva esiosa.

Sündmuskohale saabunud päästjad aitasid hüdraulilisi töövahendeid kasutades autost välja kaks kannatanut, eemaldades kaasreisija poolsed uksed ja katuse.

Lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul said autojuht ja kaasreisija mõlemad õnnetuses viga ning nad viidi haiglaravile – teada on, et autojuhi vigastused on rasked.

Pärnu politseijaoskonna avariipolitseinik Marko Maidlas selgitas, et praeguseks on teada, et masinas oli õnnetuse hetkel kaks meest, 29-aastane juht ning 32-aastane kaasreisija, kes olid mõlemad turvavööga kinnirihmatud.

"Võimalik, et see mõlemad inimesed ka surmavatest tagajärgedest päästis, sest sündmuskohal avanenud pilt oli väga kole. Masin oli pooleks, mootor põlema süttinud ning auto keredetaile oli kõikjal. Juhi kainuse selgitab ekspertiis," kommenteeris Maidlas.

Masina vigastusi arvestades on politseil esialgu kahtlus, et auto hoog oli lubatust oluliselt suurem – kuid täpsemad õnnetuse üksikasjad selguvad menetluses.

Tee õnnetuspaigas oli vihmamärg ning ajuti sadas seda tugevalt juurdegi. Õnnetus juhtus sirgel teelõigul ning lubatud sõidukiirus oli sel lõigul 70 km/h.