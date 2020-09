Paides siili tapnud ja jalgpallina kasutanud poistekamba osas alustati kriminaalmenetlus

Delfi kirjutas reedel, kuidas Snapchatis levitatud videol on näha, kuidas poistekamp mängib jalgpalli, kasutades palli asemel siili.

"Mis toimub inimeste peades, kus on nende vanemad?!" on Eesti Metsloomaühingu Järvamaa piirkonna juht Virge Võsujalg nördinud. "See toimub siinsamas Paides, kus mina iga päev püüan loomi kaitsta ja aidata!"

Video kommentaaris on küll öeldud, et tegu on surnud siiliga, kuid Võsujalg seda ei usu. "Surnud siil ei hoia end keras, püüdmaks kaitsta end vaenlase eest, kelleks ei ole antud juhul mitte looduslik vaenlane - rebane ega koer, vaid lapsed. Ja isegi kui loom oleks selleks hetkeks surnud, siis tema kehaga nii ei mängita!"

Ta paneb lastevanematele südamele, et need kontrolliksid, millega lapsed vabal ajal tegelevad. "Palju on muidugi palutud, et laps enda hormoonidest segaduses ajuga mõtleks selgemalt kui mõni haamriga vehkiv vallaametnik, aga siinkohal saab lapsevanem midagigi ära teha, et nendest julmuritest inimesed kasvatada!"

Tema sõnul on tegemist poistekambaga, kes on teisi lapsi varem kividega peksnud, seda filminud ning sellest teost samuti videosid levitanud. Politsei oli reedel juhtunust teadlik ning täna teatati, et eile alustati juhtumi osas kriminaalmenetlust.