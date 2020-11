Päev liikluses: viga sai viis inimest

Vahemikus kell 7.30-7.45 toimus liiklusõnnetus Pärnu Ülejõe Gümnaasium juures, kus 12-aastane tüdruk ületas fooriga ristmikul jalgrattaga mööda ülekäigurada sõites teed ning sai löögi lähenenud sõiduautolt, mida juhtis naisterahvas. Autojuht lahkus sündmuskohalt. Tüdruk pöördus hiljem Pärnu haiglasse. Õnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Kella 13.20 paiku sõitis 48-aastane naine Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva mnt 35,7. kilomeetril sõiduautoga Peugeot 3008 lauges vasakkurvis teelt välja paremale kraavi. Juht toimetati Tartu Ülikooli kliinikumi.

Kell 17.20 toimus avarii Tallinnas Vana-Rannamõisa tee 1 juures, kus 51-aastane mees sooritas sõiduautoga Audi A3 vasakpööret ning põrkas kokku vastassuunast lähenenud sõiduautoga Seat Leon, mida juhtis 39-aastane mees. Audis viibinud 56-aastane naine toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kell 18.15 ei andnud sõiduautot Ford Focus juhtinud 56-aastane mees Paides Tööstuse ja Karja tn ristmikul teed sõiduautole Kia Ceed, mida juhtis 54-aastane naine. Kia juht toimetati Järvamaa haiglasse kontrolli.

Kell 21.04 teatasid reisijad Tallinnas ühistranspordipeatuses Majaka põik trammi CAF Urbos juhtinud 64-aastasele naisele, et sõidukis on kukkunud 62-aastane mees. Reisija toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati kolm alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.