Päev liikluses: Tartus toimus liiklusõnnetus päästeautoga, Rae vallas jäi 13-aastane jalgrattur auto alla

Kella 16.19 ajal toimus liiklusõnnetus Tartumaal Nõo vallas Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Nõo-Keeri tee ristmikul, kus 53-aastase mehe juhitud sõiduautole Volkswagen Jetta, sõitis paremalt poolt ette neljarattaline mopeed, mida juhtis alkoholijoobes 61-aastane mees. Mopeedi kaasreisija, 61-aastane naine, toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Õhtupoolikul, kella 16.20 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Vabaduse väljakul, kus 56-aastane mees pidurdas bussiga Scania ja bussis kukkus 72-aastane naine. Reisija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Sel aastal on liikluses viga saanud üle 80 jalakäija, neljandik kannatanuist on lapsed ja kuni 16-aastased noored. Auto ja jalakäija kokkupõrkes jääb kaotajaks alati inimene, mistõttu palub politsei autojuhtidel olla tähelepanelikud, märgata inimesi ja vähendada ülekäigurajale lähenedes kiirust. Jalakäijatel palutakse aga enne ülekäigurajale astumist tõsta pilk oma telefonilt ning veenduda selles, et autojuht on sind märganud ja annab sulle teed.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati ka kuus alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti.