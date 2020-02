Päev liikluses: kaks avariid Harjumaal

Kell 18.18 sai Harjumaal Aruküla alevikus Tallinna maantee 23 juures sõiduteed ületanud jalakäija, 72-aastane naine löögi sõiduautolt Dacia Lodgy, mida juhtis 32-aastane mees. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kell 21.58 teatati liiklusõnnetusest Tallinna-Paldiski maantee 35. kilomeetril, kus 48-aastane naine kaldus sõiduautoga Chevrolet Captiva lauges vasakkurvis paremale teelt välja. Sõiduki juht toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati üks narko- ja 12 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Ühtlasi hoiatab politsei, et ootamatu libedus teedel võib panna proovile ka kõige paremad sõiduoskused ja parimate rehvidega autod. Seetõttu tasub meeles pidada, et sõidukiiruse valimine on eriti oluline - lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik.