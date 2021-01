Päev liikluses: hukkus üks ning viga sai viis inimest

Kell 9.01 kaotas 45-aastane naine Põltsamaa vallas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt 113. kilomeetril kontrolli sõiduauto Peugeot 207 üle, kaldus teelt välja ja rullus üle katuse. Sõiduauto juht ja kaasreisijad, 10-aastane tüdruk ja 79-aastane naine, toimetati Paide haiglasse.

Kell 12 teatati õnnetusest Tallinnas Peterburi tee ja Majaka tänava ristmikul, kus 59-aastase mehe juhitud sõiduauto Mercedes-Benz Sprinter põrkas kokku paremalt poolt tulnud trammiga, mida juhtis 55-aastane naine. Kokkupõrke tagajärjel paiskus tramm rööbastelt maha. Esialgseil andmeil tabas sõiduauto juhti terviserike ning talle põles fooris liikumist keelav tuli. Mercedes-Benzi juht ja kaasreisija, 44-aastane mees, toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kell 19.12 sõitis 34-aastane mees Mustjõe külas Harjumaal ATVga Yamaha mööda metsateed liikudes teelt välja paremale kraavi ja sõiduk paiskus ümber. Juht hukkus sündmuskohal.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati üks narko- ja 12 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Täna varahommikul on teeolud piirkonniti erinevad. Põhja- ja Lääne-Eestis on teekatted põhi- ja tugimaanteedel soolamärjad või soolalumesegused, Lõuna- ja Kesk-Eestis on valdavalt soolamärjad.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves ilm. Hommikul Ida- ja Põhja-Eestis sajab kohati lörtsi ja vihma, ennelõunal on paiguti udu. Õhutemperatuur püsib nullist veidi kõrgemal. Teetemperatuur on hommikul 0 kraadi lähedal, päeval kergelt plusspoolel. Hommikul on teedel kohati libeduseoht.