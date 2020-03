Päev liikluses: haiglaravi vajas seitse inimest

Kella 17.52 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Mustamäe teel Marja ühistranspordipeatuse juures, kus esialgseil andmeil juhtis 52-aastane mees trolli, kui peatusest liikuma hakates kukkus trollis 85-aastane naine. Naine toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Lisaks tabati eelmise ööpäeva jooksul üks narko- ja 11 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti. Lõuna prefektuuri vastutusalast aga ärandati 2013 välja lastud hõbedane Toyota Hilux riikliku numbrimärgiga 980TKB.

Täna varahommikul on põhi- ja suuremad tugimaanteed valdavalt soolaniisked või soolamärjad. Teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel ja hommikul on teed paiguti libedad. Päeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur tõuseb +3 kuni +7 kraadi.

Seoses piirikontrolli taastamisega alates täna südaööst suleti ajutiselt liiklusele Eesti–Läti piiril väiksema liiklusega teedel olevad piiriületuskohad.

Tallinna–Narva maanteel Varjal (km 143) kehtestatakse kiiruspiirang kell 10–12 seoses elektriliinide vahetusega.