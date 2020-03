Päev liikluses: 94aastane naine jäi Tallinnas auto alla

Kell 12.01 teatati õnnetusest Tallinnas Võru tn 13 juures, kus 94aastane naine astus väljaspool ülekäigurada, pargitud sõidukite vahelt, teele ette sõiduautole Nissan Almera, mida juhtis 66aastane mees. Jalakäija toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati seitse alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Maanteeameti liiklusinfokeskuse andmeil on täna varahommikul teekatted põhi- ja tugimaanteedel kuivad või niisked, Kesk-, Kirde- ja Kagu-Eestis sajust märjad. Päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma või lörtsi. Õhu- ja teetemperatuur on kõikjal plusspoolel.

Teada on anda ka kahest liikluspiirangust: Tallinn–Pärnu–Ikla maanteel Ääsmäe viaduktil teostatakse kell 9 kuni 12 teekatte remonttöid, töötsoonis on kehtestatud kiiruse piirang. Samal maanteel Jõgisool mõlemal sõidusuunal teostatakse kell 9 kuni 16 teekatte remonttöid, ka seal on töötsoonis kiirus piiratud.