"Enne tänast intsidenti on Pae tänaval kümne aastaga kõmatanud vähemalt 14 plahvatust. Neis on surma saanud seitse ning vigastada kaheksa inimest. Rängim neist leidis aset detsembris 1998, kui Pae 48 trepikojas lõhkenud pomm tappis keskealise naise ja tema lapselapse," kirjutas Delfi 2005. aasta septembris, kui Lasnamäel Pae tänava üheksakordse elumaja rõdu all toimunud plahvatuses sai surma majaühistu 66-aastane santehnik. Plahvatuses sai viga ka Paekaare Gümnaasiumi õpilane - 10-aastane poiss, kes oli parasjagu oma kooli staadionil kehalise kasvatuse tunnis.

Pae tänaval oli selleks ajaks kolme aasta sees plahvatused toimunud korrapäraste pooleaastaste vaheaegadega. Toonane kaitsepolitsei juht Aldis Alus ütles siis “Aktuaalsele kaamerale”, et plahvatuste käekiri näitab, et nende taga on üks ja sama inimene.

Vihkas kodutuid?