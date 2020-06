Päästjatele tõi jaanilaupäeval enim tööd inimeste mure naabrite lõkke pärast

Päästeameti vastutav korrapidaja Erkki Põld rääkis ERR-ile, et viimase ööpäevaga oli päästeametile väljakutseid umbes 50 protsenti rohkem kui eelmistel aastatel, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Raskete tagajärgedega sündmusi oli aga vähem, kuna valdav osa sündmustest olid seotud ikkagi inimeste murega naabrite lõkke pärast. Kuid kutseid oli ka järelevalveta jäetud lõketele," lisas ta.

Põllu sõnul näitab statistika, et inimesed on muutunud tähelepanelikumaks ning helistavad julgemalt, kui näevad, et naabrid teevad suuremat lõket.

Samas oli ka hooletuid lõkketegemisi. "Oli ka selliseid sündmusi, mida tasub ka mainida, et näiteks teisipäeval Muhu vallas põletati lõkkes vana maja lammutamisest tekkinud materjali. Lõke oli väga suur, sellest lõkkest levis tuli edasi heinamaale ja oli ka oht metsatulekahju tekkeks."