Päästjad tuletavad meelde: kulupõletamine ja süütamine on keelatud tegevus!

30.märtsil kell 14.01 teatati häirekeskusele kulupõlengust Hiiumaa vallas Valipe külas. Lõkke tegemisest süttinud kulu põles ümber elumaja umbes 600 m² suurusel alal. Kohalikud elanikud püüdsid tuld ise kuni päästjate saabumiseni kustutada. Päästjad panid tulekahju levikule piiri kell 14.24 ning tulekahju likvideeriti kell 14. 35.

30. märtsil kell 20.53 said päästjad väljakutse Põhja-Pärnumaa valda Pärnu-Jaagupi alevisse, kus põles 250 m² kulu. Päästjad kustutasid põlengu kululuudadega kell 21.05.

30. märtsil kell 22.27 teatati kulupõlengust Pärnu linnas Kõima külas. Tõstamaa päästjad kustutasid 100 m² suurusel maa-alal asunud kulupõlengu kululuudadega kell 23.03.

30. märtsil kell 13.20 teatati häirekeskusele kulupõlengust Märjamaa vallas Sooniste külas, kus lõkkest oli süttinud põlema ka kulu, mis levis metsa suunas. Inimesed püüdsid põlengut kustutada, kuid tulelevikule panid täieliku piiri päästjad. Kokku põles 100 m² kulu.

30. märtsil kell 15.13 teatati häirekeskusele kulupõlengust Rapla vallas Jaluse külas. Järelevalveta jäetud lõkkest oli süttinud 200 m² kulu, mille päästjad kustutasid kululuudadega kell 15.42.

30. märtsil kell 17.09 said päästjad väljakutse Muhu valda Ridasi külla, kust teatati kulupõlengust. Põles 20 x 20 suurune maa-ala millele kohalikud inimesed suutsid iseseisvalt piiri panna. Muhu vabatahtliku komando päästjad kastsid põlengu ala ohutuse tagamiseks veega üle.

30. märtsil kella 13.02 ajal põles Põlva vallas Koorvere külas hektar kulu, mille päästjad kohalike elanike abiga kustutasid. Selgus, et hommikul olid krunti hooldanud inimesed lõket põletanud, korraks ära läinud ning kustutamata lõkke järelevalveta jätnud. Korralikult piiramata lõkkeasemelt levis tuli ümbrusele. Õnneks oli krunt hooldatud, hein varem niidetud ja tule levik oli seetõttu aeglane. Tänu sellele ei jõudnud süttida ka alale ladustatud puuhunnikud. Päästjad juhivad tähelepanu, et lõkkease tuleb ümbritseda mittesüttiva pinnase või kividega, lõket tuleb valvata ja hoida käepärast esmased kustutusvahendid, et tuli lõkkeasemelt välja ei leviks. Enne lahkumist tuleb veenduda, et lõke oleks kustunud või lõkkease veega üle valada või pinnasega katta.

30. märtsil kella 11.12 ajal teatati, et Peipsiääre vallas Meoma külas põleb kulu ning tuli ohustab 20 meetri kaugusele jäävat metsa. Mitme päästeauto ja kustutus-süsteemiga varustatud ATVga reageerinud päästjad kustutasid ligi hektarile levinud tulekahju tunni ajaga. Päästjad juhivad tähelepanu, et hooletusest süttivate kulupõlengute ära hoidmiseks tuleb looduses olla lahtise tulega äärmiselt ettevaatlik.

Loe veel

29. märtsil kella 11.23 ajal käisid päästjad Setomaa vallas Saabolda külas kustutamas 30 ruutmeetri ulatuses süttinud teeäärset kulu. Kulu oli ilmselt süttinud autoaknast välja visatud põlevast suitsukonist. Päästjad paluvad olla kuluheina läheduses või sellest mööda sõites lahtise tulega ülimalt ettevaatlik, sest kulu süttib väiksemastki sädemest.

29. märtsil kella 14.35 ajal käisid päästjad Põltsamaa vallas Kalme külas kustutamas teeäärset kulupõlengut, mis oli ilmselt süttinud auto aknast välja visatud konist või tikust. Päästjad paluvad kuluheina läheduses või sellest mööda sõites olla lahtise tulega ülimalt ettevaatlik, sest kuluhein süttib väiksemastki sädemest.