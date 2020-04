Päästjad peavad kustutama kümneid lõketest alguse saanud kulupõlenguid

Väljakutsed Viljandimaal

18. aprillil kella 11.40 ajal süttis Mulgi vallas Anija külas tõenäoliselt äravisatud suitsukonist kraavikaldal kulu, mille põlengu avastaja ise kustutas.

Päästeameti hoiatab, et mittenõuetekohaselt tehtud lõkked on äärmiselt ohtlikud ning võivad ohustada eluhooneid ja ka inimelusid.

Lõkkeid tehes tuleb silmas pidada ilmastikutingimusi – tugeva tuulega lõket teha ei tohi. Lisaks tuleb lõke teha alale, mis on puhastatud kuivanud taimedest, rohust, okstest ning piirata see kividega, et tuli mööda maad ei leviks. Ainult targalt ja turvaliselt lõkkeid tehes on võimalik ära hoida suurte ja ohtlike tagajärgedega tulekahjusid, kus hävivad metsad ja hooned.