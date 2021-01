Päästeoperatsiooni kaasati helikopter: PPA lennusalk aitas metsast välja naise, kes oli seal juba tunde ekselnud

1. jaanuari õhtupoolikul kella 16.30 ajal sai häirekeskus teate, et Lääne-Nigula vallas Silla külas on metsa ära eksinud sinna kella 14 ajal läinud 67-aastane naine. Haapsalu politseijaoskonna patrullijuht Meelis Laurmanni sõnul alustasid politseinikud talu lähedalt metsast otsinguid, kuhu kaasati ka kaks teenistuskoera koos koerajuhtidega.

"Õnneks oli meil naisega olemas telefoniühendus, mis aitas tema võimaliku asukoha selgitamisele palju kaasa. Ühel hetkel hakkas naine nägema patrullauto vilkurite kuma ning meil õnnestus tema liikumissuund enam-vähem kindlaks teha," rääkis Laurmann.

Mõned tunnid hiljem, kella 21.30 paiku jõudsid politseinikud naiseni, kes oli aga raskesti ligipääsetavas kohas - tihedas võsas, soisel ja kraavidega alal. Ta oli kontaktne, kuid külma saanud.

"Otsingumeeskond kaasas naise metsast välja aitamiseks PPA lennusalga kopteri, mis abivajaja enne südaööd turvaliselt metsast välja tõi,“ sõnas Laurmann. Kiirabi vaatas naise üle, õnneks oli temaga kõik korras ning politseinikud viisid ta koju.

"Läks hästi, et lähedased häirekeskusele naise eksimisest kiiresti teada andsid. Praegustes oludes otsides on arvel iga minut, et inimene külma käes tõsisemalt kannatada ei saaks," lisas patrullijuht.