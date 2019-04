Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi: palun hoolime rohkem

"Laupäeval hukkus Võrumaal kulupõlengu tõttu liikumispuudega vanemaealine naine. Minu siiras kaastunne tema lähedastele. Nädalavahetuse jooksul hävis kulupõlengust või hooletult tehtud lõkkest süttinud tulekahjus nii mõnigi elumaja. Ainuüksi Harjumaal käisid päästjad laupäeval üle 30 korra metsa- ja maastikupõlenguid kustutamas, üle Eesti oli nädalavahetusel ligi 150 põlengut," kirjeldas päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi traagilist nädalavahetust.

Suurkivi sõnul oleks enamiku neist tulekahjudest saanud ära hoida ja seeläbi päästa ühe elu, neli eluhoonet, teist samapalju kõrvalhooneid ning hektarite viisi maastikku.

"Oma aastakümnete pikkuse päästekogemuse pealt saan kahjuks nentida, et igal aastal hukkub kulu põletamise või hooletu lõkke tõttu vähemalt üks inimene ja hävib mitmeid kodusid. Seda sõltumata sellest, kui palju me aastast aastasse selgitame elementaarseid tuleohutusnõudeid lõkke tegemisel ja tuletame meelde kulupõletamise aastaringset keeldu, rääkimata tuleohtliku aja kehtestamisest, nagu tegime laupäeval," ütles Suurkivi.

"Mul on hea meel, et alanud nädal toob koleda ilma, vihmasabina ja sekka lörtsigi. Olen kindel, et järgmine nädalavahetus tuleb päästjatele oluliselt rahulikum. Mulle meeldiks siiski, et selle rahu tooks inimeste enda läbimõeldud ja ettevaatlik käitumine, mitte kole ilm, mis värskesse õhku tegutsema ei meelita. Palun hoolime iseendast ja meie kaunist loodusest rohkem," sõnas Suurkivi.