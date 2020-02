Päästeamet: tormituuled ja üleujutus on meile tublisti tööd andnud. Üleujutuste haripunkt saabub Pärnus kell 22, Haapsalus keskööl

Kella 15.18 ajal käisid päästjad Tallinnas Tulbi tänaval vabastamas kahte murdnud kasepuu alla jäänud autot. Inimesed õnneks viga ei saanud.

Langenud puu Tulbi tänaval Foto: Karli Saul

Kuressaares lendas kella 15.07 ajal tuules lahti tulnud reklaamplakat auto esiaknasse, mis mõranes. Kella 16.35 ajal lõhkus Tallinnas E. Vilde teel murdunud puu kahte autot. Päästjad aitasid puu eemaldada.

Päästeamet soovitab, et tormi ajal on mõistlik püsida siseruumides, auto parkida puudest eemale ning üleujutusest ohustatud aladele lähedale mitte minna. Üleujutusohuga alade lähedal on omavalitsused Haapsalu, Pärnu, Vana-Pärnu ja Kuressaare rannikualadel liiklust piiranud. Tormi ja võimaliku üleujutuse tõttu on kasulik valmistuda pikemaajaliseks elektrikatkestuseks. Otsi selleks infot www.kriis.ee.

Üleujutusinfo

Täna kell 11 kogunes regionaalne staap, et monitoorida Lääne regiooni ohustava üleujutuse arengut, tormist põhjustatud sündmusi ja organiseerida omavalitsuste ning ohustatud alade elanike teavitamist.

Töö staabis Päästeamet

Üleujutus puudutab eeskätt Pärnu, Haapsalu ja Saaremaa rannikuala. Üleujutuse ohust lähtuvalt on Päästeamet suhelnud kõikide rannikualade kohalike omavalitsustega. Ohust on teavitatud Pärnu ja Vana-Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare rannapiirkonna inimesi. Omavalitsused paigaldasid inimeste liikumist piiravad liiklusmärgid ohustatud teede sulgemiseks, et vältida sinna uppuvaid autosid, mis seeläbi takistaksid päästemeeskondade liikumist. Päästestaapi kaasatud Politsei- ja Piirivalveamet teavitas üleujutusohust kohalikke rannapiirkondade elanikke, spaasid nii Haapsalus kui Pärnus ja kõiki sõidukiomanikke.