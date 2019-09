Paadunud kriminaal leidis taaskord trellid, kui jootis alaealisele viina ja üritas vägistada 71-aastast naist

Prokuratuuri süüdistuse järgi pakkus Uude tänavu 15. juunil Pärnu bussijaamas kohatud alaealisele neiule viina, millest neiu ei keeldunud. See pole aga sugugi rängeim süüdistus, millega uude kohtu all on, või on kunagi olnud.

Viis päeva pärast bussijaama intsidenti läks Uude napsitama oma sõbra juurde. Pidu kulmineerus sellega, et Uude otsustas rünnata oma joomakaaslase 71-aastast ema, kavatsusega teda vägistada.

"Katse jäi lõpule viimata, sest naine osutas vastupanu ning tema appihüüdeid kuulnud naaber kutsus välja politsei," ütles prokurör Merry Tiitus.

Peale vägistamiskatset võeti Uude vahi alla ja viibib seal siiani. Eile mõisteti ta oma tegudes süüdi, kuid otsus jõustub alles kahe nädala pärast, juhul kui seda ei vaidlustata.

Varasemate kuritegude eest katseajal olnud Uudele pööratakse nüüd täitmisele ka mullu saadud pooleteise aastane vanglakaristus korduva lähisuhtevägivalla ja asja omavolilise kasutamise eest, millele lisandub uute kuritegude tõttu veel kaks aastat reaalset vangistust.

Kogenud vang on pussitanud inimest ka viie euro nimel

Esimese kriminaalkaristuse sai Uude juba 19-aastaselt, kui jäi vahele vargusega. Uude oli kooli garderoobist pihta pannud mobiiltelefone ja rahakotte ja sai selle eest poole-aastase vangistuse, mida ei pööratud täitmisele, vaid anti pooleteise aastane katseaeg.

Uude suutis puhtana püsida aga pisut üle aasta, kui 2012. aasta mais pöörati pooleaastane vangistus täitmisele. Ta vabanes vanglast 2012. aasta novembris.