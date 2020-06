Otsingud kandsid vilja! Hooldekodust lahkunud ja kolm päeva kadunud olnud naine leiti elusalt ja tervelt heina seest

„Siiras rõõm, et naine leiti elusalt. Arvestades, kui pikalt ta oli kuuma ilma käes ja joogiveeta maastikul olnud, on see ime. Kahtlemata on eakal proual raudne tervis ning tõenäoliselt oli abi sellestki, et ta oli püüdnud metsaservas kuuma päikese eest varju leida. Proua terviseseisund oli üllatavalt hea nii, et pärast esmaabi andmist viidi ta peagi tagasi hooldekodusse,“ kirjeldas Pärnumaa piirkonnapolitseinik Rauno Lensment.

Piirkonnapolitseinik kirjeldas, et naine leiti Tammiste külast Nurmenuku tänava lõpust metsaservast pika heina seest. „Leiukoht on linnulennult umbes kilomeetri kaugusel hooldekodust. Arvatavalt liikus proua hooldekodust lahkudes pikki Pärnu-Rakvere-Sõmeru teed, mistõttu oli tema teekond maastikul liikudes kilomeetrist pikemgi,“ vahendas Lensment. Tõenäoliselt oli proua antud metsaservas pikemalt viibinud, kuna heina sees oli näha mitmeid tukastamiskohti.

„Suured tänud kohalikule mehele, kes ei pidanud paljuks oma kodukoha ümbrus igaks juhuks üle vaadata. Mees teadis, et tema kodukandis on kadunud abivajav inimene ning andis endast oleneva, et oma koduümbrus üle kontrollida. Selle tulemusel päästis ta eaka proua elu,“ oli piirkonnapolitseinik tänulik.

Päevi väldanud maastikuotsingutel osalesid politseinike kõrval nii vabatahtlikud kui kohalikud elanikud. Lisaks kasutati erinevat otsingutehnikat, abis käis ka lennusalk kopteriga.

Lensment lisas, et ootamatult kodust lahkunud eaka lähedase turvalisuse tagamiseks on üheks võimaluseks panna tema üleriiete taskusse positsioneerimisseade, mille plussiks on nädalaid kestev aku. „Kui eakale inimesele on soetatud mobiiltelefon, mis on netivõrgus ja GPSiga, saab vastava äpiga selle telefoni ja telefoni omaniku liikumist samamoodi jälgida. Seda aga üksnes siis, kui eakas märkab ekslema minnes telefoni kaasa võtta,“ nentis ta.

Positsioneerimisvõimalus ei välista küll eksimist, ent võimaldab vähemasti kiirelt lähedastel endil selgusele saada, kus abivajaja võib liikuda. „Olgugi, et eakate puhul hinnatakse nende liikumisvõimekust tihti madalaks, on politsei kogemused kinnitanud, et nad võivad väga vapralt võtta pikki vahemaid, isegi kümneid kilomeetreid,“ märkis piirkonnapolitseinik.