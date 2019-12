OTSEPILT, VIDEO, FOTOD, OTSEBLOGI | Tartus hukkus elumaja tulekahjus viieliikmeline perekond: ema, isa, kolm last. Hukkunud naise õde: "Nad olid hästi aktiivsed, toredad."

Kohapeal olnud Delfi reporter rääkis, et hommikul tulid sündmuspaigale hukkunud naise ema ja õde. Nad panid sinna pere mälestuseks küünlad ja laste mänguasjad. Lähedaste sõnul oli perekonna elu viimasel ajal ilusti rööpas. "Elu oli heaks läinud," ütles hukkunud naise ema Delfile. Perekonna kõik viis liiget olid õnnelikud ja aktiivsed, veetsid palju aega koos. "Nad olid hästi aktiivsed, toredad," ütles õde.

10. detsembril kell 23.58 teatas Ihaste elanik häirekeskusele, et Tartus Koidutähe tänaval põleb tema naabermaja. Põlengu avastamise ajal oli maja tuld ja suitsu täis ning leegid ulatusid juba osaliselt ehitisest välja, et teataja pidi aiavoolikuga enda maja kaitsma.



Kuue minutiga kohale jõudnud Annelinna komando päästjad leidsid eest lasuleekides põleva eluhoone, kuhu päästetöödeks sisenemine oli esialgu võimatu. Tuppa polnud võimalik astuda, põrandad vajusid läbi. Kustutustöid alustati väljast, kuid suitsusukeldujad sisenesid järk-järgult söestunud ruumidesse, kust leiti hukkunud mees, naine ja kolm last.

Maja sisustus hävis tulekahjus. Päästetööde käigus toodi ruumidest välja lekkiv gaasiballoon. Põlengu tekkepõhjusi ja asjaolusid selgitab prokuratuur ja politsei.

Hommikul kell kümme käisid sündmuskohal järelkustutustööd.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles Delfile, et praegu toimub linnavalitsuses nõupidamine, kus arutatakse traagilise sündmuse asjaolusid. Hetkel Klaas rohkem kommenteerida ei saanud.

Mälestuseks küünlad ja mänguasjad

Hukkunud perekonna naabrid kirjeldasid, et tihti nägid nad ema ja isa oma lastega jalutamas. Üks neist oli nii väike, et oli alati vankris.

Naabrid, kes öösel tulekahjust teatasid, on täna hommikul oma maja akendele kardinad ette tõmmanud ja jäid ka Delfiga telefoni teel rääkides napisõnaliseks. "Mis juhtus, selgitab uurimine," ütles üks naabritest, et tal pole aimu, mis põlengu võis põhjustada.

"Meil on kõigil väga raske, päästjaid puudutavad sellised sündmused sügavalt," ütles täna hommikul ERRi otse-eetris Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

See on päästeameti ajaloo traagilisimate tagajärgedega eluhoone tulekahju. 2015. aasta jaanuaris hukkus Lääne-Virumaal tolleaegses Laekvere vallas Rohu külas elumaja põlengus ema koos kahe lapsega.

Detsembrikuu viimase seitsme päeva jooksul on tulekahjudes hukkunud nüüd juba kaheksa inimest, neist kuus Tartumaal. Kokku on tules sel aastal elu kaotanud 39 inimest. Külmemate ilmadega sagenevad eluhoonete tulekahjud, mille põhjuseks on ülekütmine, kütteseadme rike või hooletus kütmisel. Ole lahtise tulega ettevaatlik ja veendu, et sinu suitsuandur on töökorras. Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi. Elu päästab tulekahju käest ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles Delfile, et peame endilt küsima, kuidas saame nii traagilisi sündmusi ära hoida.

"Me ei tea veel tänaöise ülitraagilise sündmuse põhjuseid, kuid igaüks meist saab kohe tegutseda, et midagi sellist ei korduks. Vaatame ringi enda kodus, astume läbi lähedaste juurest ja veendume, et on olemas töökorras suitsuandur. Et oleks kontrollitud küttekolded ja elektrisüsteemid oleks korras. Et ei jäetaks lahtist tuld järelevalveta, eriti praegusel jõuluajal, ja köetaks ahju targalt. Ja kui kodus on kamin, ahi või gaasiseade, oleks paigaldatud ka vingugaasiandur."

Ihaste tragöödia

Pressikonverents on läbi.

Inimesed kes ei ole oma kodu ohutuses kindlad, saavad nõu päästeameti kodulehelt, aga sellest ei piisa, helistage 1524 ja kutsuge eksperdid endale koju.

Kõik kõige korralikumad inimesed, kes on andurid pannud juba 10 aastat tagasi - palun vahetage need välja, need ei pruugi olla töökorras.

Me pakume kõigile päästjatele psühholoogilist abi. Me igal juhul vaatame ja toetame seda meeskonda.

See pere pole abi vajanud, rõhutab ka linnapea.

Selle majaga ei ole meil varem mingeid kokkupuuteid olnud. Meie meeskond käis värskelt samal tänaval teises otsas kodunõustamisi tegemas. Aga selles majas me pole käinud. Me otsime riskipõhiselt, see pere ei paistnud kuidagi eriliselt silma, nad ei olnud kõrvalise toe vajajad.

Kui vanad olid hukkunud? Lapsed olid 1 aastat, 3 aastat ja 7 aastat, täiskasvanud ema 27 ja meesterahvas 28.

Miks tuli levis nii kiiresti? Kuno Tammearu: hoones sees tulekahju levik ongi väga kiire, kui ühes ruumis algab tulekahju, siis 6-7 minutiga on juba terve maja tules.

Me ei taha spekulatsioone tekitada, vaid kindlad olla. See on põhjus, miks uurijad praegu midagi ei ütle.

Ei saa ka kinnitada, et kõik surid vingumürgituse tagajärjel.

Esimesena avastati pereisa surnukega, millele see viitab? Selle pildi kokkupanke jääb menetluse lõppu.

Mis kell võis tulekahju alguse saada? Hetkel täpselt ei tea, aga ilmselt tükk aega, sest tuli oli levinud kogu maja peale. Sündmus avastati keskööl. Aga tegemist ei olnud minutitega, ka aknad juba purunesid.

Seda ei osata veel öelda, võis olla nii juhtmestik kui ka külmakapp ise. Need mõlemad on peamised versioonid, mille paikapidavust hinnatakse.

Ka varem on palju põlenguid, mis on saanud alguse külmkapist, mis see on? Kas elektrijuhtmed on vanad või külmakapid liiga võimsad?

Kust hukkunud leiti, kus olid lapsed, kus vanemad? HEtkel seda infot ei avaldata. Me teame, kust keegi leiti, aga ei pea õigeks seda avaldada.

Ümberehituse asjaolud ei ole sündmuse põhjustega otseselt seotud, rõhutatakse.

Küsimus linnapeale - palju Tartus on kasutusloata elamuid? Klaas: jah, kuivõrd ehitus käib, pole kasutusluba. Linnapea ei vasta selgelt, kui palju sääraseid maju on.

Maja algne eesmärk oli suvila, ei ole teada, kas see sobis ületalve elamiseks või mitte.

Nii sellel kui ka paljudel teistel suvilatest ümber ehitatud majadel ei ole kasutuslube, e ei tea, kas ta vastas ohustusnõuetele või mitte.

Kas saan õigesti aru, et õnnetus polnud seotud küttekoldega? Lõplikku kinnitust pole, aga kütmisega seost ei ole, see on välistatud.

Algavad küsimused.

Homme kohtume Ihaste seltsi esindajatega, nemad on kõik väga vahetult selle traagilise sündmusega kokku puutunud.

Linnapea: Tartu linnavalitsus pakub lähedastele igakülgset abi, toetame nii kooliperet kui ka lasteaiaperet, kus hukkunud lapsed käisid.

Ekspertiiside tulemused võtavad aega, selgitame, mis on hukkunute surmapõhjused ja kust tuli kindlasti lahti läks. Aga kellegi pahatahtlikkust praegu ei kahtlustata.

Prokuratuuri esindaja: elu kaotanud inimesi me tagasi tuua ei saa, ent teeme kindlasti kõik, et selgitada välja selle traagilise õnnetuse asjaolud. Alustatud on kriminaalmenetlus, et selgitada õnnetuse põhjus. Praegu ei saa viidata kellegi kuritahtlusele, vaid traagilisele õnnetusele, ent arvestades seda, et hukksu viis inimest, kogu pere, siis kindlasti oli vajalik kriminaalmenetluse alustamine. Anname endast parima.

Politsei esindaja: kuulame veel inimesi üle, et selgitada välja kõik asjaolud.

Praeguse seisuga ei ole sellest majast ühtegi jälge suitsuandurist leitud. See on tõenäoliselt kõige kriitilisem koht, aga lõplikult ei saa veel õelda, sest uurimine käib.

Me hoolitseme ka enda inimeste eest, kes ons elle sündmusega kokku puutunud.

Turvalisus algab meist endist, aitame üksteist jõuluajal, hoolitseme ja märkame.

Äärmiselt oluline on rõhutada, et töökorras suitsuandur on kõige tähtsam asi, see päästab.

Päästeameti juht Kuno Tammearu: mina pole oma 27 aasta jooksul nii traagilise sündmusega kokku puutunud.

Tulekahju tekkepõhjus on ilmselgelt saanud alguse majast seest, see koht, kust see algas, oli külmkapid. Sealt sai tulekahu alguse.

Pressikonverents algas: Sel hetkel, kui tulekahju avastati, oli tuli juba kaugele levinud, maja oli seest tuld täis. Inimestel pääsemislootust ei olnud, päästjadki ei saanud majja sisse minna. Kustutama hakati väljast sissepoole.

Kell 14.15 algab sündmuste tausta selgitav pressikonverents, kus osalevad Päästeameti, Tartu linna, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Delfi näitab seda otsepildis.

