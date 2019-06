OTSEBLOGI, FOTOD JA VIDEOD | Tallinnas Telliskivi tänaval tulistati kahte taksojuhti: üks mees suri, teine on üliraskes seisundis; käimas on politseioperatsioon tulistaja tabamiseks

Viga saanud mehed viidi haiglasse, kellest üks, 32-aastane mees, suri saadud vigastustesse haiglas. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Käivitatud on suuremahuline politseioperatsioon tulistaja tabamiseks.

Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanik kirjeldas hommikul, et sündmuskohal on näha mitmeid politseiautosid ja üleni valgetes riietes kriminaliste ümber kahe takso, millest üks on Takso 24 kirjadega. Tema sõnul tehakse perimeetrit Telliskivi tänaval üha laiemaks ja uudistajaid aetakse sündmuskohalt eemale.

Ühel taksol on lõhutud juhipoolne eesmine aken, teisel juhipoolne tagumine aken, näha on ka vähemalt üht kuuliauku. Vihje kohaselt tulistati ohvreid läbi akna. Tulistaja motiiv on politseile teadmata: ta ei öelnud midagi, lihtsalt avas tule.

Ründaja, tumedajuukseline mees, tuli Delfile teadaolevalt Mööblimaja poolt, tulistas surmavalt oma esimest ohvrit, liikus siis edasi Balti jaama poole ja avas tule teise takso pihta. Veretöö järel lahkus ta sündmuskohalt jalgsi.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Janek Laaneväli sõnas, et Telliskivi tänav on hetkel liiklemiseks suletud. „Politseioperatsiooni on kaasatud suured politseijõud, kes töötavad sündmuskohal, et selgitada juhtunu asjaolusid. Samuti on väljas hulk politseinikke, kes kontrollivad piirkonda. Teeme kõik endast oleneva, et tulistaja kiiresti tabada,“ sõnas operatiivjuht

Alustatud kriminaalmenetlust juhtiva Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Katrin Pärtlase sõnul viiakse kriminaalmenetlust läbi mõrvakatse paragrahvi alusel. „Võime juba esialgse info pinnalt kinnitada, et pärast kahtlustatava tabamist, taotleb prokuratuur tulistaja vahi alla võtmist,“ lisas prokurör Pärtlas.