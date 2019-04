Otepääl hukkus saunapõlengus vanem naine, keda püüdis päästa tema poeg

Päästjad said väljakutse laupäeval kell 15.38 kui teatati, et Otepää vallas Tõutsi külas põleb saun, kus on sees sinna pesema läinud eakas naine.

Juba teatamise ajal põles hoone suure leegiga. Päästjate saabumise ajaks oli osa katusest sisse kukkunud, saunamaja põles lausleekides ning kohe sinna siseneda ei olnud võimalik.

Kustutustööde käigus leidsid päästjad 92-aastase hukkunud naise sauna rusudest. Hukkunu poeg oli enne päästjaid üritanud põlevasse sauna ema päästmiseks siseneda, kuid tulekahju suure ulatuse tõttu see ei õnnestunud.

Suitsu sisse hinganud 59-aastasele mehele andsid kiirabitöötajad esmaabi koha peal. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.