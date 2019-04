Ööpäev liikluses: õnnetustes said viga ratturid ja jalakäijad, tabati 19 joobes juhti

Eile kella 10.15 ajal toimus liiklusõnnetus Pärnus Tulika tänav 41 juures, kus 54-aastane mees sõitis sõiduautoga Opel Astra Caravan hoovist välja tagurdades otsa jalakäijale, 85-aastasele naisele. Jalakäija toimetati Pärnu haiglasse kontrolli.

Kell 13.25 toimus liiklusõnnetus Harjumaal Harku vallas Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna tee 19. kilomeetril, kus selleks mitte ette nähtud kohas jalgrattaga teed ületanud 30-aastane mees sai löögi sõiduautolt Škoda Octavia, mida juhtis 73-aastane naine. Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kell 15.01 toimus liiklusõnnetus Harjumaal Harku vallas Kiia–Vääna -Viti tee 12. kilomeetril, kus parempoolsest teeservast vasakpööret sooritanud jalgrattur, 50-aastane mees, keeras ette tagant lähenenud sõiduautole BMW 316i, mida juhtis 33-aastane mees. Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kell 03.00 toimus liiklusõnnetus Tartus Ülikooli tänav 6a juures, kus alkoholijoobes jalakäija, 44-aastane naine, astus kõnniteelt sõiduteele, vastu 27-aastase mehe juhitud liikuvat sõiduautot Saab 9-3 ja kukkus sõiduteele. Jalakäija toimetati Tartu ülikooli kliinikumi kontrolli

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Sel aastal on liikluses viga saanud üle 80 jalakäija, neljandik kannatanuist on lapsed ja kuni 16-aastased noored. Auto ja jalakäija kokkupõrkes jääb kaotajaks alati inimene. Palume autojuhtidel olla tähelepanelikud, märgata inimesi ja vähendada ülekäigurajale lähenedes kiirust. Jalakäijatel palume aga enne ülekäigurajale astumist tõsta pilk oma telefonilt ning veenduda selles, et autojuht on sind märganud ja annab sulle teed.