ÖÖPÄEV LIIKLUSES | Õnnetustes sai viga viis inimest

Eile kell 13.39 toimus liiklusõnnetus Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Haljala alevikus Tallinna-Narva maantee 87. kilomeetril, kus 35-aastane mees kaotas sõiduautoga Lincoln Navigator külgtuule tõttu juhitavuse ja sõitis paremale teelt välja. Juhile anti kohapeal esmaabi.

Kella 19.54 ajal toimus liiklusõnnetus Tartumaal Tartu vallas Tartu-Jõgeva-Aravete maantee 5,6 kilomeetril, kus 44-aastane naine teostas sõiduautoga Volkswagen Passat tagasipöörde veendumata selle manöövri ohutuses, mistõttu sõitis ette tagant lähenenud sõiduautole Mitsubishi Outlander, mida juhtis 35-aastane mees. Volkswageni juht toimetati Tartu ülikooli kliinikumi.

Kella 20.14 paiku juhtus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Rakvere-Haljala maantee 6. kilomeetril, kus 59-aastane mees kaotas kontrolli reisibussi Scania üle ja sõitis paremale teelt välja, vajudes bussiga külili. Bussijuht ja kaks reisijat, 36-aastane ja 23-aastane naine, toimetati Rakvere haiglasse kontrolli.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati 1 narko- ja 16 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Teeolud

Hommikul on põhi- ja tugimaanteed soolaniisked, soolalumised või lumised. Mitmel pool Eestis sajab lund ning tuiskab. Tuul on rannikul puhanguti kuni 25 m/s ja sisemaal kuni 20 m/s. Temperatuurid püsivad miinuspoolel. Öösel märjad teepinnad jäätusid ja teedel on suur libeduseoht.

Prognoosi järgi tuleb päeval pilves selgimistega ilm. Tugev puhanguline tuul kestab pärastlõunani, mis järel järk-järgult nõrgeneb. Lumesadu on perioodiline ning kohati tuiskab. Õhutemperatuur jääb miinuspoolele, saarte äärealadel võib tõusta kuni +1 kraadini.