ÖÖPÄEV LIIKLUSES | Õnnetustes sai viga kolm inimest, roolist tabati 29 joobes juhti

Eile kella 11.30 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Pärnamäe tee 36/1 juures, kus 27-aastane naine sõitis autoga Lexus CT200H otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale, 30-aastasele mehele. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kell 13.32 toimus liiklusõnnetus Raplamaal Rapla vallas Rapla-Varbola maantee 8. kilomeetril, kus 41-aastane mees sõitis sõiduautoga Land Rover ristmikul otsa sõidueesõigust omanud sõiduautole Volkswagen Jetta, mida juhtis 35-aastane mees. Volkswageni juht ja kaasreisija, 34-aastane naine toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati kaks narko- ja 27 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Transpordiamet: teed võivad olla soolalumesegused või jäised

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus teatas täna hommikul, et teeolud on põhi- ja tugimaanteedel erinevad: kohati soolaniisked, kuivad, sõidujälgede vahel soolalumesegused või jäised. Suurem jäiteoht on Eesti põhja- ja lääneosas.

Prognoosi kohaselt tuleb päeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, temperatuur on kuni -13 kraadi. Teeolud on talvised.