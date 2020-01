Õnnetus hüüdis tulles. Saaremaal tapva avarii põhjustaja on purjuspäi rooli keeranud mitmes riigis

Kutselise veokijuhi Reinarti - hüüdnimega Jänks - jaoks polnud laupäev kaugeltki mitte esimene kord purjuspäi rooli istuda. Tema vanad koolivennad kinnitasid Delfile, et vägijook ja autosõit on käinud Reinarti elus käsikäes. Seetõttu on mehel olnud pahandusi ka tööl.

"Jooma probleemid on tal ammu, isegi veoki roolis," ütles Delfile anonüümsust palunud töökaaslane. "Tal oli joomise pärast Saksamaa keeld. Vahele jäi ka Rootsis," lisas mees.

Viinaviga tõestab ka tõik, et Reinart on kahel korral liiklusest kohtu alla sattunud: nii 2012. kui ka 2017. aastal. Mõlemil korral põhjuseks politsei eest pagemine - 2012. aastal purjus peaga ja kiirust ületades, 2017. aastal "kõigest" kaasliiklejaid ohtu seades. Esimese kohtukäimise tulemusena tuli Reinartil veeta 15 päeva arestis ning ta jäi pooleks aastaks ilma juhtimisõiguseta. Teisel korral määras kohus talle viis kuud ja 27 päeva kestnud tingimisi vangistuse.

Tuntud viinaveaga sõitja

Ka Tornimäe kaupluses rääkisid kohalikud mehed Delfile, et Reinart olla kohapeal teada-tuntud joobes peaga sõitja.

"Muidu on lahke ja soe mees," nentis üks kunagistest koolivendadest. "Nii harva, kui trehvame, ajame ikka juttu, aga rohkem eriti pole suhelnud." Üks teine anonüümseks jääda soovinud töökaaslane kirjeldas Reinarti kui "toredat ja asjalikku" meest.

Kuna Reinart on rekajuht, kohtab teda kodualeviku Tornimäe tänavatel kui kuuvarjutust. Sellegipoolest olla teda nähtud aega veetmas oma tütrega, keda mees kasvatab lahus elava emaga kahepeale. "Suurema osa ajast kasvatab ikka ema," märkis üks kohalik härras.

Paturegistris muudki