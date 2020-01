Õnnetus hüüdis tulles. Saaremaal tapva avarii põhjustaja on purjuspäi rooli keeranud mitmes riigis, koduküla elanikud kutsusid mehele korduvalt politsei

Kutselise veokijuhi Reinarti - hüüdnimega Jänks - jaoks polnud laupäev kaugeltki mitte esimene kord purjuspäi rooli istuda. Tema vanad koolivennad kinnitasid Delfile, et vägijook ja autosõit on käinud Reinarti elus käsikäes. Seetõttu on mehel olnud pahandusi ka tööl.

"Joomaprobleemid on tal ammu, isegi veoki roolis," ütles Delfile anonüümsust palunud töökaaslane. "Tal oli joomise pärast Saksamaa keeld. Vahele jäi ka Rootsis," lisas mees.

Viinaviga tõestab ka tõik, et Reinart on kahel korral liiklusest kohtu alla sattunud: nii 2012. kui ka 2017. aastal. Mõlemil korral põhjuseks politsei eest pagemine - 2012. aastal purjus peaga ja kiirust ületades, 2017. aastal "kõigest" kaasliiklejaid ohtu seades. Esimese kohtukäimise tulemusena tuli Reinartil veeta 15 päeva arestis ning ta jäi pooleks aastaks ilma juhtimisõiguseta. Teisel korral määras kohus talle viis kuud ja 27 päeva kestnud tingimisi vangistuse.

Üks anonüümsust palunud Reinarti tuttav kinnitas mehe sõidukeelde Belgias, Saksamaal, Rootsis ja Soomes. Keelu Saksamaal ning Rootsis sõitmiseks olevat Reinart saanud purjuspäi sõitmise eest. Belgias oli mees jäänud vahele nii purjuspäi kui magnetiga sõitmise eest. Magneti kasutamisel arvab veoauto sõidumeerik, et auto seisab, lisaks ei rakendu kiirusepiiraja. Säärane võltsimine on keelatud. Just magnetiga sõitmise tõttu olevat mees Soomes vahele jäänud.

2007. aastal oli Reinart liisitud Audiga avarii teinud. "Käiku läks kindlustuspettus ning süüdi mängiti Reinarti vend, kes väidetavalt teeloleva looma tõttu metsa sõitis," rääkis tuttav. Tegelikult olevat roolis olnud purjus Reinart.