Oma ekspruudi mõrvanud Eesti mees sai Londonis karistuseks 24 aastat vanglat

Kohtunik Nicholas Hilliard ütles karistuse väljakuulutamisel, et on kindel, et Belorusov tappis oma ekspruudi, vahendas BBC. Kohtunik rõhutas, et mees tappis omakasu taga ajades. "Kõik toimus sinu heaks. Sa tapsid ta, et sinu pettused ja teesklus välja ei tuleks. Sa oled loomu poolest väga kalkuleeriv inimene," põrutas kohtunik.

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt olid viimased 10 aastat saareriigis elanud Belorusovil naise ees suured võlad. Selle tõestuseks loeti ette prantslanna poolt mullu novembris saadetud tekstisõnum, kus too anus oma eksi, et too raha tagasi maksaks: „Ma ei usu, et sa saad aru, kui hull olukord on! Ma saan vaevu selle kuu üüri makstud ning endale ja koertele süüa ostetud.“

Briti seaduste järgi peab mõrvas süüdi mõistetud isik saama karistuseks eluaegse vangistuse. Kohtuniku otsustada jääb, kas ja millal võib süüdlane paluda ennetähtaegset vabanemist, Kirill Belorusovi jaoks tuleb see aeg 24 aasta pärast.

Garcia-Bartaux ning Belorusov olid mõnda aega suhtes. 34-aastase Garcia-Bartaux surnukeha leiti madalast hauast tema oma aiast Londoni Kew Gardensis päev pärast kadunuks kuulutamist 5. märtsil, vahendab Sutton & Croydon Guardian.

Lahkamise käigus leiti, et surm saabus kaelale surve avaldamise tagajärjel.

Londonis elanud ja baaris töötanud Belorusov põgenes pärast mõrva Tallinna. Üks mehe sõpradest ütles Daily Mailile, et Belorusov pidas kaks päeva pärast Garcia-Bertaux’ surnukeha leidmist hoopis Tallinnas oma sünnipäeva.

"Ta ei maininud ekstüdruksõbra kohta midagi, ma isegi ei teadnud temast siiani," ütles sõber. "Ta ei öelnud isegi, miks ta Londonist tagasi on, ma arvasin, et sünnipäeva pärast."