Oma 80-aastase ema maha lüüa lubanud mees pandi trellide taha

Politseisse jõudis info selle kohta, et 23. juulil ähvardas 51-aastane mees Kiviõlis Heina tänaval asuvas kodus oma 80-aastast ema. Jõhvi politseijaoskonna uurija Kairi Nerot selgitas, et kriminaalasjas kogutud andmed viitavad sellele, et ähvardamine ei olnud ühekordne.

„Kuna esines oht, et mees võib ema suhtes vägivaldseks muutuda, siis pidas politsei mehe kahtlustatavana kinni,“ sõnas uurija. „Igal inimesel on õigus turvalisele elule ning eriti enda kodus,“ kommenteeris politseinik.

Eile, 25. juulil esitas prokuratuur kohtule taotluse ähvardamises kahtlustatava mehe vahistamiseks kuni kaheks kuuks ning kohus andiski selleks loa.

„Prokuratuur ei esita vahistamistaotlust kunagi kergekäeliselt, ähvardamise kahtluse korral ei ole see kindlasti tavapärane praktika. Kuid iga juhtumit tuleb vaadelda eraldi ja siin nägime vajadust kaitsta kannatanut kõige rangema võimaliku tõkendiga,“ selgitas abiprokurör Natalja Firsova.