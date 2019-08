Õismäelt leiti täna hommikul vägivallale viitavate tunnustega laip

Põhja prefektuuri eriasjade uurija Elari Haugas kinnitas Delfile, et politsei sai teate kella 7.30 paiku. Üks lugeja kirjeldas, et sealse kohaliku toidupoe Maxima vastas kortermaja juures (Õismäe tee 48) oli väljas politseilint ning kohal mitmed patrullid. Haugas kinnitas, et leiti ühe mehe vägivallale viitavate tunnustega surnukeha. Mis vigastused olid, ta ei täpsustanud.

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Politsei palub kõigil, kel on juhtunu kohta infot, sellest politseile teada anda telefonil 58836465 või e-posti aadressil pohja.isikuvihje@politsei.ee.