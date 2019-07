Norras suri ilmselt terviserikke tagajärjel Eesti sukeldumisinstruktor

Arst püüdis meest elustada, aga ta tuli veidi aja pärast surnuks tunnistada.

Mees oli grupi Eesti turistide instruktor ja kuulus ise samasse reisiseltskonda, mis tegeles Hitras Vågeni kämpingus sukeldumisega.

Mehe lähedasi on teavitatud ja ülejäänud inimestega tegeles Hitras kriisimeeskond.

„Meie ülesanne on anda psühhosotsiaalset esmaabi. Me oleme kohal ja toetame inimesi, keda see puudutas,” ütles kriisimeeskonna juht Hege Lie Rønningen.

Politsei sai juhtunu kohta teate eile õhtul kella 18 ajal. Juhtunu põhjuseid uuritakse.

Operatsiooni juhi Ebbe Kimo sõnul tabas meest vee all ilmselt haigushoog või terviserike.

„Sellel, et ta suri, on arvatavasti meditsiinilised põhjused,” ütles Kimo.