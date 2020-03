Nooruk sõitis jalgrattal rongi ette, kapuuts silmil ja kõrvaklapid peas. Imekombel pääses ta eluga

Linnard lisas, et raudteeületuskohale lähenedes tuleb alati olla tähelepanelik ning oma silmaga visuaalselt kontrollida, ega rongi tulemas pole ning alles siis seda hoolikalt paremale ja vasakule vaadates ületama asuda. „Visuaalse liikluse hindamisega sama tähtis on ka oskus liikluses kuulata ja tähele panna meid ümbritsevaid helisid. Juba algklassides õpetame me oma lastele, et me võime mistahes sõiduvahendi lähenemist peaaegu alati enne kuulda, kui näha ning nii talitades saame pea alati ohtu ennetada. Kahjuks näeme me aga iga päev jalakäijaid ja rattureid, kellel on liikluses osalesed kõrvaklapid peas. See on äärmiselt ohtlik, sest nii ei kuule, mis meie ümber toimub, mõtted on mujal ja seega ei saa reageerida ohuolukorrale ning nii võetaksegi liigeldes mõtlematuid riske,“ loetles Linnard.

Ta selgitas, et just täpselt nii jäi rattal liikunud noorukile märkamata ületuskohale paigaldatud infotahvel ja liikluskorraldusvahendid, mis keelasid ühtmoodi nii rattal kui ka klapid peas raudtee ületamise.