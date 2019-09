Noormehed ärandasid Jõgevalt reka ja põrutasid sellega Tartusse. Politsei: olukord võinuks traagiliselt lõppeda

Sõiduki jälgimissüsteemi järgi tehti kindlaks, et masin viibib Tartus Põllu tänaval, kust politsei ärandatud masina ka leidis. Delfile teadaolevalt sõitsid noormehed Tartu kutsehariduskeskuse juurde. Haridusasutusest öeldi täna, et nemad pole juhtumist kuulnud.

Kohapeal pidas politsei kuriteos kahtlustatavana kinni 20-aastase mehe, kes toimetati arestimajja. Arestimajja politseiuurija juurde toimetati ka 17- ja 22-aastane noormees. Sõiduk tagastati omanikule. Juhtunu üksikasjad selgitatakse kriminaaluurimises.

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Anita Peiponen kinnitas, et kõik kolm noormeest olid kained ning oma teguviisile mingit mõistlikku selgitust anda ei osanud. "On tõeline ime, et kogenematu, juhtimisõiguseta ja vastava väljaõppeta noormehe juhitud mitmeid tonne kaaluv raskeveok sedavõrd õnnelikult hommikuseks tipptunniks Tartusse jõudis. Taolise sohvri juhitud suure massiga veok võinuks hommikusel kellaajal, mil pered kooli, tööle ja lasteaeda liiguvad, enesega suurel trassil traagilisi tagajärgi kaasa tuua. Puhas õnn, et noorte arutu käitumine sedavõrd hästi lõppes," selgitas Peiponen.