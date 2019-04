Nõmmel lõhuti kangiga hauakive, kahju ulatub 15 000 euroni

Ettevõtte territooriumil olid mitmed hauakivid ilmselt haamri või kangiga puruks pekstud.

Politsei teavitas, et kuigi territoorium on piiratud aiaga, polnud värav lukus. Esialgne kahjusumma on umbes 15 000 eurot.

Prokuratuuri pressiesindaja vahendas, et vandalism piirdus kivide lõhkumisega. "Midagi neile soditud ei olnud. Praegusel hetkel tehakse tööd teo toimepanija tuvastamiseks ja hetkel ei ole kellelegi veel kuriteokahtlustust esitatud," kommenteeris Kaarel Kallas.