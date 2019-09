Narvas toimunud tulistamises kahtlustatav võeti vahi alla

Üleeile hommikul kell 9.10 teavitati politseid, et Narvas Kangelaste prospektil toimus tulistamine, mille tagajärjel sai vigastada 30-aastane mees. Kannatanule osutati sündmuskohal esmaabi ja toimetati haiglasse. Tulistaja põgenes sündmuskohalt.

Politsei käivitas mastaapse operatsiooni, kuhu kaasati patrullid, kiirreageerijad ja jäljekoer ning kolme tunniga pidas politsei Narvas Uusküla tänaval tulistamises kahtlustatavana kinni 49-aastase mehe. Kahtlustuse kohaselt tulistas 49-aastane mees korduvalt kannatanu suunas.

Juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb tapmiskatset.

Eile taotles Viru ringkonnaprokuratuur kohtult kahtlustatava mehe vahistamist.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jaanika Kõrgmaa sõnul on kahtlustatav varasemalt kriminaalkorras karistatud. „Tulistades tulirelvast tänaval korduvalt kannatanu suunas, oli tegelikult ohtu seatud ka teiste sellel ajal tänaval viibinud isikute tervis, elu ja vara. Seetõttu on kahtlustatava vahistamine vältimatult vajalik, sest ühegi kergema tõkendi kohaldamisega peale vahistamise pole võimalik välistada ega minimeerida uute isikuvastaste kuritegude toimepanemise ohtu."

Ta lisas, et samuti on alust arvata, et vabaduses viibides võib kahtlustatav asuda kriminaalmenetlusest eelseisva võimaliku karistuse hirmus kõrvale hoiduma ja lahkuda Eesti Vabariigist ning siia mitte tagasi pöörduda.

Viru Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning võttis kahtlustatava kuni kaheks kuuks vahi alla.