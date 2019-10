Narvas peeti kinni noaga ähvardanud purjus lätlane. Tema tabamisel oli abiks noor neiu

"Kolmapäeva õhtul sai politsei teate 16-aastaselt neiult, kes nägi, et Peetri platsi vahetuses läheduses bussipeatuses läks 50-aastane mees kallale teisele mehele ja ähvardas teda noaga. Suur tänu helistajale, kes ei jäänud toimunut lihtsalt pealt vaatama ja andis sellest politseile teada," ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press. "Situatsioonis, kus keegi vajab abi või olete tunnistajaks seaduserikkumisele, on kõige õigem helistada numbrile 112."

Mõne minutiga kohale saabunud politseinikud pidasid kinni Läti kodanikust mehe ja toimetasid ta politseijaoskonda.

"Väljakutsed, mis on seatud relvaga ähvardamisega, olgu selleks õhkrelv, nuga või midagi muud, on politsei jaoks kõrgeima prioriteediga, sest sellises olukorras on kõige olulisem kiiresti tagada teiste inimeste turvalisus," selgitas politseikapten Tatjana Press.

Juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus avaliku korra rasket rikkumist käsitleva paragrahvi järgi. Praeguse info kohaselt lahkus kannatanu sündmuskohalt liinibussiga number 20.

Politsei palub kannatanul tema isiku tuvastamiseks ja teistel pealtnägijatel võtta ühendust numbritel 53068031 või 112.