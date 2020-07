Narvas peeti kinni joobes juht, kes on varemgi purjuspäi rooli istunud. Mees mõisteti neljaks aastaks vangi

25. juulil südaöö paiku tegid Narva politseijaoskonna politseinikud Narvas Kangelaste prospektil liiklusjärelvalvet ning nende tähelepanu äratas sõiduauto BMW, millele nad järgnesid ning peatumismärguande andsid. Politseinikud tuvastasid autot juhtinud 24-aastasel mehel alkoholijoobe. Lisaks selgus, et mehel puudub ka juhtimisõigus. Ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati arestimajja.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press rääkis, et 24-aastast meest on ka varasemalt analoogsete rikkumiste eest kriminaalkorras karistatud. „On äärmiselt kurb, et ühiskonnas on inimesi, kes ei suuda kinni pidada liikluses kokkulepitud reeglitest, mis meie kõigi ohutust tagavad. Nad kas ületavad piirkiirust, juhivad sõidukit joobeseisundis, tegelevad kõrvaliste asjadega või rikuvad muid liiklusreegleid, pannes sellega ohtu nii iseenda, nende lähedaste kui ka teiste inimeste elud. Liiklusohutuse tagamine algab igast inimesest endast, kes liikluses osaleb ning ma olen väga tänulik kõigile, kes peavad lugu nii iseendast kui ka teistest ja ei pane arutu käitumisega ohtu kaaskodanike elusid,“ lisas Press.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Sofja Hristoforova sõnas, et korduvalt joobnuna autoroolist tabatud juhtide puhul on selge, et senised karistused pole muutusi nende käitumisse toonud, mistõttu taotleb prokuratuur sellistel puhkudel reaalset vangistust. „Kui roolist tabatud joobes juht ei kasuta varem antud võimalust end parandada, siis tuleb tal paratamatult ühel hetkel silmitsi seista märksa rangema karistusega ja olla valmis ka aastatepikkuseks vangistuseks,“ sõnas Hristoforova.

Kohtuotsus pole veel jõustunud.

Ida prefektuuri teeninduspiirkonnas on sel aastal juhtimiselt kõrvaldatud 602 joobes juhti, kellest 266 on olnud kriminaalses joobes. Eelmisel aastal sama perioodi jooksul kõrvaldati juhtimiselt 514 sõidukijuhti, kriminaalne alkoholijoove oli tuvastatud 235 inimesel.