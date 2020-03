Narva linnas autoga 132 km/h kihutanud noormees peab veetma 20 päeva arestis ja loovutama juhiloa

Mercedese juht liikus Tallinna maanteel Peetri platsi suunas kiirusega vähemalt 132 km/h. "Auto keeras ringristmiku juures Puškini tänavale, mille järel üritas sõiduk hoovi varjuda. Politseinikud pidasid autot juhtinud 23-aastase noormehe kinni ja toimetasid ta arestimajja," rääkis Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht Aleksandr Urb.

Sõidukijuht oli kaine, kuid autol puudus kohustuslik liikluskindlustus. Autos viibisid reisijatena kaks meest.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin ütles, et kinni peetud autojuhil on mitmed liiklusalased kehtivad karistused, neist enamik määratud kiiruse ületamise eest.

"Noormeest on varem karistatud rahatrahvidega, ükski neist pole tasutud. Samuti on talt varem ära võetud juhtimisõigus üheks kuuks. Kuna need karistused pole teda mõjutanud, taotlesin täna kohtus sõidukijuhile karistuseks 20 päeva aresti ja juhtimisõiguse äravõtmist üheksaks kuuks," sõnas Narolin. "Kohus nõustus politseiga ja see tähendab, et uue juhiloa saamiseks peab noormees minema taas eksamile."

Dmitri Narolini sõnul oleks sellisel kiirusel toimunud liiklusõnnetus tähendanud kõige raskemaid tagajärgi nii autos viibinud inimestele kui ka teistele liiklejatele.

Narva linnas on sel aastal juhtunud seitse liiklusõnnetust, milles vigastada saanud seitse inimest, kellest kõik jalakäijad.