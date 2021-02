Narva kortermajast leiti lapse surnukeha. Ilmselt sai ta vingugaasimürgistuse

Väljakutsele reageerisid politsei, kiirabi ja päästjad. Korteri vannituppa sisenenud kiirabitöötaja küljes olev vingugaasianalüsaator tuvastas ruumis kõrge vingugaasi sisalduse. Samast ruumist olid lähedased leidnud ka lapse surnukeha. Päästjad lülitasid välja gaasiboileri ning keelasid selle edasise kasutamise, kuniks tehnikud on seadme üle kontrollinud ning kasutamiseks loa andnud. Korter tuulutati.

Operatiivtöötajate saabudes viibis samas korteris veel kolm alaealist ning nende vanem. Meedikud vaatasid üle ka nende terviseseisundi ning neil õnneks tervisekahjustusi ei tuvastatud. Päästetöötajad tuvastasid, et korteris puudus vingugaasiandur, mis andnuks muutunud vingugaasi sisaldusest õhus varakult teada. Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, suudab seda tuvastada üksnes vingugaasiandur.

"Sündmuskohal tegid tööd nii politseinikud, eksperdid kui ka päästetöötajad. Avaldan kõigi nende ametkondade nimel sügavat kaastunnet hukkunud lapse vanematele ja lähedastele," sõnas Ida prefektuuri operatiivjuht Andreas Kliimant. Ta lisas, et traagilise sündmuse ning võimaliku vingugaasi eluruumi sattumise põhjuste välja selgitamiseks alustati kriminaaluurimine, mida viib läbi Ida prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitse grupp ning juhib Viru ringkonnaprokuratuur. Kriminaalmenetlus alustati paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Alates 2018. aastast on vingugaasiandur kohustuslik kõikides eluruumides, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade. 2022. aasta algusest muutub vingugaasiandur kohustuslikuks kõikides hoonetes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit või kamin. Kuigi kohustuslikuks muutumiseni on veel aega, soovitab päästeamet paigaldada anduri juba praegu, sest see võib päästa elu.