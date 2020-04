Narva ehitusettevõtja astub altkäemaksu andmise eest kohtu ette

Tegemist on sama kriminaalasjaga, millega oli seotud Narva endine mõjukas poliitik ja ettevõtja Aleksei Voronov.

Süüdistuse kohaselt lubas ja andis Berezovski ajavahemikus 2018. a juunist kuni 2019. a märtsi lõpuni AS Narva Vesi juhatuse ja Narva Linnavolikogu liikmele Aleksei Voronovile suures ulatuses altkäemaksu. Vastutasuks lubas Voronov Berezovskile, et tagab talle AS Narva Vesi poolt korraldatud hangete läbiviimise käigus eelistingimused. Need võimaldanuks Berezovskiga seotud ettevõtetel võita hankemenetlusi ja sõlmida hankejärgselt töövõtulepingud.

Altkäemaksu andmisel aitas Berezovskile kaasa tema naine Kiira. Talle esitas prokuratuur süüdistuse suures ulatuses altkäemaksu andmisele kaasaaitamises.

Kriminaalmenetlust juhtinud Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kalmer Kase sõnul tuleb taunida ebaausalt eeliste saamist. „Korruptsioon õõnestab inimeste turvatunnet ja ametnike usaldusväärsust. Igaüks peaks mõistma ausa käitumise väärtust ning vältima mistahes samme, mis võiksid viia altkäemaksusuhte tekkimisele,“ ütles Kask.

Eelistung toimub 17. aprillil.