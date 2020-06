Näppamishuviline rekordkriminaal taas liikvel. Aa pansionaadist lahkunud mehel on 18 kehtivat karistust

Arly Meyeril on karistusregistri andmetel hetkel tervelt 18 kehtivat karistust. Pooled neist on kriminaaltegude, teine pool väärtegude eest.

Meyeri kehtivad kriminaalkaristused on saadud kaheksal juhul üheksast süstemaatiliste varguste eest. Üheksas on aga saadud vägivallaga avaliku korra rikkumise eest.

Väärteokaristusi on Meyer kogunud vähemohtlike varavastaste süütegudega. Üheksast jällegi kaheksal juhul on ta eksinud väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu. Üheksas, vanim kehtiv väärteokaristus on saadud tal veel krooniajal, kui 2010. aastal jäi vahele ühistranspordis piletita sõitmisega.

Aasta tagasi nimetas Sakala Meyerit rekordkurjategijaks, kui mees läks juba 38. korda vangi. Viimane vanglakaristus pärineb Meyeril aga tänavusest veebruarist, kui talle määrati 5 kuu pikkune vangistus selle eest, et mees oli 7. jaanuaril virutanud pudali jõhvikamaitselist viina, tulemasina, kaks pastakat, kaks geelpliiatsit ja tüki juustu. Pea kogu kauba sai Coopi pood turvamehe sekkumisel tagasi, aga juustu jõudis Meyer ära rikkuda. Neli päeva varem oli ta vanglast vabanenud.

"Arly Meyeri vargustes seisneb süstemaatilisuses eeskätt selles, et süütegude vaheline ajavahemik ei ole süstemaatilisuse moodustamiseks oluline niivõrd, kuivõrd on oluline see, et need üksikud vargused moodustavad teatud sisulise süsteemi ehk käesoleval juhul samalaadsete (pisivargused kauplustest) varguste toimepanemine on kujunenud Arly Meyerile elustiiliks. Varguste toimepanemist takistas tal vaid reaalne vanglakaristus. Seda seisukohta kinnitab asjaolu, et iga kord peale vanglast vabanemist paneb ta mõne päeva pärast uusi vargusi toime. Seda tegi ta ka praegu, kuivõrd ta vabanes vanglast 03.01.2020 ja juba 07.01.2020 ehk 5 päeva pärast pani uue varguse toime," põhjendas kohus otsust panna sarivaras taas trellide taha.

Järjekorras 39. vanglakaristus sai loetuks nüüd 5. juunil ja mees viidi vangimajast Lüganuse valda Aa küla pansionaati. Nüüd ei aja teda politsei taga ühegi kuriteo pärast, vaid tahab lihtsalt teada, kuidas Arlyl läheb.