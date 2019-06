Nädal Telliskivis toimunud tulistamisest: mida praeguseks teame ja mis saab edasi?

Mis seisus on teine kannatanu?

Teisipäeval, 25. juunil kinnitas politsei, et raskes seisus haiglasse toimetatud taksojuhi seisund on stabiilne. Selleks hetkeks oli Sergei kunstlikust koomast välja toodud ning lähedaste sõnul on mees kontaktivõimeline ning tema kõrval on tema perekond. Taksojuhti tabas neli kuuli.

Mis seisus on menetluses ja mis saab edasi?

21. juunil alustati menetlust mõrvakatse paragrahvi alusel. Veel samal päeval sõnas prokurör Katrin Pärtlase, et seoses Jürimäe surmaga menetlus lõpetatakse.

Siiski soovitakse enne menetluse lõppu välja selgitada põhjus, miks 30-aastane Raivo Jürimäe relva haaras ning 32-aastase ametikaaslase maha lasi ning teise üliraskes seisundis haiglasse saatis.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ütles eelmisel nädalal Eesti Ekspressile, et Jürimäe ning kannatanud ei ole taksomaffia kriminaalasjaga seotud, kuid hiljem kinnitas Jaani pressikonverentsil, et Jürimäe oli siiski taksomaffia kohtuasjas tunnistaja.

Politsei pressiesindaja Marie Aava ütles täna Delfile, et praeguse seisuga pole võimalik juhtunu kohta uut infot anda. Samas kinnitas ta, et kõik alustatud menetlustoimingud viiakse lõpuni. Näiteks aitab ekspertiis selgitada välja viga saanud taksojuhi tervisekahjustuse ulatuse.

Seega on endiselt õhus küsimus, mis tolle öö traagiliste sündmusteni viis. "Me oleme üle kuulanud mitmeid tunnistajaid ja kontrollinud vihjeid, et reedeste sündmuste käigust võimalikult täpne ülevaade saada. Kuna aga kahtlusalune on surnud, siis võibki jääda küsimus tema tegutsemismotiivi kohta vastuseta," lisas Aava.

Kes oli tulistaja?

Möödunud nädala reede keskpäevaks tuvastas politsei tulistajana Jürimäe, kes töötas taksojuhina ettevõttes Vaba Takso. Sellele eelnenult oli tal värvikas karjäär: mees oli ametit proovinud nii kaugmaa autojuhina Eestis kui ka Rootsis ja vangivalvurina Tallinna vanglas. Enne seda ning kukkunud välja Sisekaitseakadeemiast.

Mehe endine tööandja rääkis Delfile, et alla aasta kaugautojuhina töötanud Jürimäega katkestati töösuhe pärast seda, kui mees enam tööle ilmuma ei hakanud. Tööandja sõnul oli Jürimäe käitumine kummaline, ta ei saanud läbi oma kolleegidega ning ähvardas neid ägestudes vägivallaga või suisa tapmisega.

Tema eelmine töösuhe lõppes 2018. aasta lõpus. Omavahel jäid klaarimata võlad ning endine tööandja pöördus kahjunõudega tänavu kevadel Jürimäe vastu kohtusse. Kohtumenetlus lõpetati kompromissiga ning mees pidi tasuma 700-eurose kahjunõude.

Mehe endised koolikaaslased kommenteerisid, et tegemist oli vaikse ja omaette hoidva inimesega.

Teadaolevalt polnud Jürimäel probleeme ei alkoholi või narkootikumidega. Mehe karistusregister oli samuti puhas. Samas ei osanud mitte keegi rääkida sellest, kas mehel oli probleeme lähedastega või mõni 700 eurost suurem tasumata võlg.

Politsei tegi kindlaks, et Jürimäel oli relvaluba ning tulistamiseks TT-püstoli soetas ta legaalselt.

Mis sai tulistajast?

Jürimäe tabamiseks toimusid üle Tallinna haarangud. Hiljem kirjeldas Põhja prefekt Kristian Jaani, et käidi kontrollimas nii transpordisõlmesid, et veenduda selles, kas kahtlusalune pole maalt lahkunud ning käidi ka tulistaja koduste juures teda otsimas.

Selleks, et Jürimäe võimalikku asukoht kindlaks teha, pöördus politsei ka avalikkuse poole. Jagati mehe fotot ning tundemärke. Pärast foto avalikustamist hakkas laekuma ohtralt vihjeid mehe võimaliku asukoha kohta. Viimaks tuli kõne Nabala külast Harjumaal. Hädaabinumbrile helistanud mees teatas, et nägi Jürimäe kirjeldusele vastavat inimest istumas Nabala bussipeatuses, käes relv.

Jaani kirjeldas, et kohale saabunud patrull veendus samuti koheselt, et bussipeatuses konutas üle Eesti tagaotsitav Jürimäe. Mehel tekkis politseipatrullidega silmside, mõne hetke vaadati üksteisele otsa ning siis sooritas Jürimäe enesetapu.