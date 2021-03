Naabri tapmises kahtlustatav 80-aastane mees oma tegu ei eita

Jaanuari šokeeris Eestit teade 36-aastase naise tapmisest. 80-aastane Mati tulistas Lasnamäel Ümera tee kortermajas oma naabrit, kellest jäi maha kaks last. Eile pikendas kohus mehe vahi all viibimist veel kahe kuu võrra.

Mati riigi õigusabi korras määratud kaitsja oli varem Margus Viira, nüüdseks on palganud ta advokaadi Meelis Masso. Masso kinnitas Delfile, et põhimõtteliselt Mati oma tegu ei eita. Kohus pikendas aga mehe vahi all pidamist kahe kuu võrra, et kõikide menetlustoimingutega ühele poole jõuda. “Need vajavad veel pisut aega,” sõnas ta.

Praegu pole ka mehe kohtupsühhiaatriline ekspertiis valmis, see oli üks põhjustest vahi all hoidmise pikendamiseks. Masso on kliendiga kohtunud, aga ei soovinud meediaga jagada, mis oli Mati motiiv oma naabri tulistamiseks. “Sellest on veel vara rääkida, selle peaks ka prokuratuur üle kinnitama,” sõnas Masso.

Põgenes sündmuskohalt

Pärast tulistamist lahkus Mati sündmuskohalt Ümera tänavalt. Politsei kontrollis sõiduki numbrimärki ja selgitas välja, kuhu see auto on registreeritud ja kes sel Mustamäel asuval aadressil elada võivad. Loodi seoseid lähedastega ja veenduti, et see võiks olla üks koht, kuhu Mati suundub. Nii ka Mati kinni peeti.

Kinnipidamisel Mati vastupanu ei osutanud. Ta selgitas politseile esialgu, et teda oli häirinud ülemiste naabrite poolt kostnud olmemüra.

Tunnistuste põhjal on teada, et Mati sammus seejärel, relv kaasas, teisel korrusel elava naabri ukse taha. Ukse avanes tekkis tõenäoliselt sõnelus ja ühel hetkel vajutas Mati kolmel korral päästikule. Ta tulistas 36-aastast Polinat tema laste silme all.