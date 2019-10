Moskva kohus pikendas riigireetmises süüdistatava petserlase Sergei Lõhmuse vahi all hoidmise tähtaega

Lõhmus on pärit Petserist ja väidetavalt on tal Venemaa ja Eesti topeltkodakondsus.

„Lefortovo kohtu otsusega Lõhmuse, Sergei Viktorovitši suhtes on pikendatud vahi all hoidmise tähtaega kahe kuu võrra, kokku nelja kuuni, see tähendab 12. detsembrini,” ütles Pervovlassenko.

Lõhmus vahistati selle aasta augustis.

Ajalehe Pskovskaja Gubernija teatel lõpetas Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) vahistatud Petseri elanik Lõhmus 2011. aastal Venemaa Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) Pihkva juriidilise instituudi. Viimasel ajal töötas ta kohalikus saeveskis ja tegi aeg-ajalt Peterburis lisatööd turvamehena.

Muid üksikasju Lõhmuse kohta ei ole avaldatud. On teada, et Lõhmust süüdistatakse Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvi 275 järgi riigireetmises. Kriminaalmenetluse materjalid on salastatud. Vene meedia on teinud järelduse, et tema üle mõistetakse kohut kui Venemaa kodaniku üle.