Mootorrattur ja BMW juht kaotasid juhtimisõiguse ning said aresti, sest ületasid kiirust rohkem kui 60 km/h

27. mai pärastlõunal märkasid politseinikud Harjumaal Niitvälja – Kulna maanteel sõiduautot BMW, mille kiirus oli 173 km/h ehk vähemalt 83 km/h lubatust suurem. Kuna roolis olnud 26-aastane noormees eiras politseiametnike peatamismärguannet, järgnes patrull sõidukile.

„Politseinike eest ära sõita üritanud juhi teekond lõppes viis minutit hiljem teelt väljasõiduga,“ rääkis Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse komissar Triinu Riigor.

Juht oli sõidukis üksi ja ta ei saanud õnneks vigastada. Kontrollimisel selgus, et sõidukil oli läbimata tehnoülevaatus ja puudus liikluskindlustus. Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinikud pidasid juhi kinni ja toimetasid arestikambrisse.

„Kohtus kahetses noormees oma tegu ning tundis oma käitumise pärast piinlikkust nii lähedaste kui kaasliiklejate ees. Ta lisas, et kahepäevane arestikambris viibimine on juba muutnud tema nägemust liikluses osalemisest ja ta on õnnelik, et juhtunul ei olnud traagilisi tagajärgi,“ lisas Riigor.

Harju Maakohus karistas meest 10-päevase arestiga ja mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega 12 kuuks, otsus pöörati täitmisele koheselt.