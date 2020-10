Mitu Pärnu poodi jäid vahele alkoholi müümisega alaealistele

Politseinikud viisid möödunud nädala reedel kontrollostud läbi neljas Pärnu kaupluses ja laupäeval ühes ööklubis. Kõigi viie ettevõtte kohta oli politseile varasemalt laekunud info, et neis müüakse alaealistele alkoholi ja tubakatooteid.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo rääkis, et neljast kauplusest kolmes õnnestus alaealisel alkoholi või tubakat osta. Kolmes kaupluses soovis politsei juhendamisel kontrollostu teinud alaealine osta alkoholi ja kahe kaupluse teenindajad talle seda ka müüsid. „Ühes kaupluses küsiti alaealiselt ka dokumenti, kuid müüja eksis vanuse arvutamisega. Teises kaupluses müüdi alaealisele alkohol dokumenti küsimata,

sest müüja hindas ostja vanust sõrmuste järgi ja eeldas, et tegemist on täisealisega,“ selgitas Uibo.

Uibo sõnul on selles kaupluses politsei ka varem kontrolloste teinud ja ka siis tuvastasid politseinikud alaealistele keelatud toodete müümise. „Kurb on näha, et ka pärast kontrollostude tegemist ei ole kauplus võtnud ette samme olukorra parandamiseks. Kindlasti võtame ühendust kaupluste omanikega arutamaks tekkinud olukorda ning teavitame probleemist ka kohalikku omavalitsust,“ märkis Uibo.

Ühes kaupluses proovis kontrolltehingus osalenud alaealine osta tubakatooteid ning kauplus müüs talle tubakatootega sarnast toodet. “Müüja tutvustas toodet põhjalikult ja aitas välja valida populaarseima toote. Ta küsis küll dokumenti, kuid paraku ei arvutanud noore vanust õigesti,“ sõnas piirkonnavanem.

Uibo sõnul saab kontrollostu tulemustest järeldada, et müüjad ei ole tutvunud alkoholi- ja tubakaseadusega. „Olukorra parandamiseks teeme müüjatele koolituse ja tutvustame alkoholi- ja tubakaseadust,“ ütles Uibo.

Ööklubis läbi viidud kontrolltehingu käigus alaealistele alkoholi ei müüdud. „Väga loodame, et see ei olnud pelgalt juhus, kuna tolle öö jooksul sattus sellest klubist mitu joobes noort politseimajja, kelle sõnul said nad klubist ise alkoholi osta,“ lausus Uibo.

Uibo sõnutsi on olukord seda keerulisem, et pittu olid lubatud 16+ noored, kelle osas kehtivad teistsugused reeglid, millega korraldaja peaks arvestama. „Oleme peokorraldajaga vestelnud ja rääkinud, kuidas teenust paremini pakkuda, sealhulgas tõhusamalt tagada turvateenust. Kindlasti korraldab politsei ka edaspidi sarnaseid kontrolloste ja kontrollkäike,“ lisas Uibo.