Minister Kuusiku väidetava vägivallatsemisega seoses alustati kriminaalmenetlust

"Minule teadaolevalt on ka praeguseks kriminaalmenetlus alustatud, et neid fakte kontrollida," lausus ta. "Et kas nad peavad paika."

Tema sõnutsi juhib menetlust Viru ringkonnaprokuratuur, seda viib läbi Ida prefektuur.

Kui Delfi päeval PPAst küsis, kas meedias avaldatud info osas on politseil plaanis kuidagi tegutseda, kosteti napilt, et politsei kontrollib meedias avaldatud väiteid. Nüüd õhtul kinnitas Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik, et Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust väärkohtlemise paragrahvi alusel. Karistusseadustiku kohaselt võib taolise kuriteo eest (kui pandud toime lähisuhtes ja/või korduvalt) karistada rahatrahvi või kuni viieaastase vangistusega.

Eesti Ekspress ja Päevaleht kajastasid täna, et ministri kohta levivad jutud, et ta on eraelus erakordselt vägivaldne. Allikate sõnutsi on Kuusik rakendanud oma eksabikaasa Karini suhtes aastaid nii füüsilist kui psüühilist terrorit. Üks tõsisemaid juhtumeid lõppes Karini käeluumurruga mullu jaanuaris. Ministri vägivaldsus on Rakveres muutunud poolavalikuks saladuseks.

Võtsime paljude teiste seas ühendust ka Marti Kuusiku endaga, et küsida, miks sellised jutud levivad? Ta väljendas arvamust, et säärase info näol on tegemist väljamõeldistega, mida jagati koordineeritult mitmele lehetoimetusele. Ta nimetas toimuvat klaperjahiks. Ta on süüdistusi tagasi ajanud ka tänase päeva jooksul antud intervjuudes.