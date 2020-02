Miljon puhumist ja tuhanded tabamised ei heiduta roolijoodikuid. "Jõin šašlõkivedelikku" on vaid üks jabur näide enda õigustamiseks

Liiklusjärelevalvekeskus teatas aastakokkuvõttes, et möödunud aastal tabatud 7147 alkoholi tarvitanud juhti on 5% rohkem kui 2018. aastal. Samas täheldati, et tänavu ühe kuuga tabatud 534 joobes juhti on juba pea saja võrra rohkem kui mullu sama ajaga.

"Olime klubis, tarbisime alkoholi, raha sai otsa ja otsustasime Tallinna sõita"

Roolist tabatud napsininad on toonud välja igasugu veidraid selgitusi ja õigustusi toime pandud teo kohta. Mõni väidab, et joove on ehk tulnud šašlõkiäädikast, teine jälle ütleb, et poole liitri viina joomine teda purju ei teinud.

Mõni selgitab, et tegemist on jääknähtudega. Tegelikkuses liigitub näiteks tänavu tabatud 534st juhist ainult 20% nn "jääknähtude" alla. Jääknähtude korral on alkoholisisaldus ühes liitris väljahingatavas õhus 0,10 kuni 0,24 milligrammi või 0,20 kuni 0,49 promilli veres. Kui veres on alla 0,2 promilli alkoholi, siis see pahandust kaela ei too. Ent ka jääknähtudega ei ole lubatud roolis olla.

"Tarvitasin pool liitrit Viru Valget ja sõitma minnes tundsin ennast hästi"

Möödunud aasta üle 7000 tabatud roolijoodikult võeti juhtimisõigus ära 615 juhilt. 161 juhul saadeti juht arestimajja ja 182 korral konfiskeeriti lausa sõiduk.

Huvitava statistikana toob liiklusjärelevalvekeskus veel välja, et numbrile 112 teavitati joobes juhtidest üle 10 000 korra.

"Läksin koju ja hakkasin rummi jooma. Tuli meelde, et auto rehv ei pea õhku. Et hommikul sellele mitte aega raisata, otsustasin ruttu tanklas ära käia enne kui alkohol verre jõuab."