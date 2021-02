Miks ikkagi parklas uriini loobiti? Peep Talving ametlikku versiooni ei usu

Harju Maakohus mõistis PERH-i ülemarsti rünnanud 54-aastase Toomas Erm Wilsoni eile kokkuleppemenetluses süüdi ja karistas teda kuue kuu pikkuse vangistusega, millest koheselt tuleb reaalselt ära kanda üks kuu ja 15 päeva. Peep Talving teatas omakorda, et nii enda kui oma lähedast ajalise kulu ja emotsionaalse läbielamise nimel nõustus ta juhtumi lõpetama kiirkorras. "Kahtlen sügavalt asjaosalise ütluste ja motiivide tõesuses," lisas ta eilsele avalikule pöördumisele pisut segadust tekitava lause. Mida see õigupoolest tähendab, kas politsei on jätnud midagi kahe silma vahele?

Ülemarst Talving selgitas täna Delfiga vesteldes, et Toomas Erm Wilsoni kohtus räägitu ei tundu lihtsalt usutav.

Kuivõrd ma ei ole selle isikuga varem kohtunud ei eraelus ega tööelus, ei ole usutav, et ta on teinud kindlaks, kus ma auto pargin ning kuidas liigun, planeerinud rünnaku ja seejärel mind kellegi teisega sassi ajanud, teatas Talving Delfile. "Aga menetlus on lõppenud ning olen jätkuvalt tänulik politseile, et ründaja sai kinni võetud ning kohus tegi otsuse," lisas ta.

Kas uurijad on ikka kindlad, et selles kaasuses on kõik küsimused asjakohase ja õige vastuse saanud? Prokuratuuri esindaja kinnitas Delfile, et võimaliku tellimustöö versioon on kindlalt välistatud, et Wilson tegutses omaenese initsiatiivil. Milliste vahenditega on sellisele tulemusele jõutud, prokuratuur ei täpsusta. Siiski tunnistas ka prokuratuuri esindaja, et päris lõplikku selgust pooleteiseks kuuks trellide taha pandud Wilsoni eesmärkides ei ole ning nad peavad lähtuma vaid süüdimõistetu enda väitest, et tegemist oli juhusliku kokkupuutega haigla ruumides, mis Wilsonit solvas. Wilsoni enda ütluste järgi ajas ta kannatanu segamini kellegi teisega.