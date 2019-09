Mida oligi tarvis tõestada: kännu seest leitud relv osutus laskekõlbmatuks

Relv oli vedelenud metsas nõnda kaua, et puu oli oma juured mõnusasti ümber selle kasvatanud. Seetõttu võttis jahimees kaasa kogu kännu ja viis selle Rakvere politseijaoskonda.

Ida prefektuur saatis fotod leiust Eesti kohtuekspertiisi instituuti, et fotode põhjal saada teada, mis liiki, marki ja kaliibriga relvaga on tegu ning kas see võib veel ka laskekõlbulik olla.

Kohtuekspertiisi instituut selgitas välja, et tegemist on 7,62x54R kaliibrilise vintpüssiga Mosin, millel on 1891 mudel tääk. "Fotodel oleva vintpüssi metallist osadel on väga tugevad korrosioonikahjustused, selle alusel saab öelda, et vintpüss ei ole laskekõlblik," selgitas tehnikaosakonna ekspert.